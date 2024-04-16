Видео первой после возвращения в теннис победы Рафаэля Надаля

Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца. Надаль провёл свой первый матч на грунтовом турнире после продолжительной паузы в 681 день.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Рафаэль Надаль — Флавио Коболли.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В следующем круге турнира в Барселоне Надаль сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Турнир в Барселоне начался 15 апреля и завершится 21 апреля.