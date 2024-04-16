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Рафаэль Надаль вышел на матч грунтового турнира впервые за 681 день

Рафаэль Надаль вышел на матч грунтового турнира впервые за 681 день
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит свой первый матч на грунтовом турнире после продолжительной паузы в 681 день. В первом круге турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) Надаль встречается с итальянцем Флавио Коболли.

Барселона. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 17:55 МСК
Флавио Коболли
62
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Рафаэль Надаль
644
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне. При этом американские зрители всё же увидели Рафаэля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.

Турнир в Барселоне начался 15 апреля и завершится 21 апреля.

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