Рафаэль Надаль вышел на матч грунтового турнира впервые за 681 день

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль проводит свой первый матч на грунтовом турнире после продолжительной паузы в 681 день. В первом круге турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) Надаль встречается с итальянцем Флавио Коболли.

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне. При этом американские зрители всё же увидели Рафаэля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.

Турнир в Барселоне начался 15 апреля и завершится 21 апреля.