Павлюченкова крупно обыграла Робб в первом круге в Руане

Сегодня, 16 апреля, завершился матч между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Элис Робб из Франции в рамках первого круга турнира WTA-250 в Руане (Франция). Со счётом 6:2, 6:2 Павлюченкова обыграла соперницу.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Павлюченкова успела сделать две подачи навылет и допустить пару двойных ошибок. Пять брейк- пойнтов реализовала россиянка (56%). Только два из трёх удалось реализовать Робб. Француженка также выполнила только один эйс и допустила четыре двойные ошибки.

Отметим, что россиянка — сеяная под первым номером, а Робб участвовала в турнире по уайлд-кард.

Во втором раунде Павлюченкова встретится с Аранчой Рус (Нидерланды). Матч начнётся 18 апреля не раньше 11:00 мск.