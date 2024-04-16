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Павлюченкова крупно обыграла Робб в первом круге в Руане

Павлюченкова крупно обыграла Робб в первом круге в Руане
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Сегодня, 16 апреля, завершился матч между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Элис Робб из Франции в рамках первого круга турнира WTA-250 в Руане (Франция). Со счётом 6:2, 6:2 Павлюченкова обыграла соперницу.

Матч продолжался 1 час 6 минут. Павлюченкова успела сделать две подачи навылет и допустить пару двойных ошибок. Пять брейк- пойнтов реализовала россиянка (56%). Только два из трёх удалось реализовать Робб. Француженка также выполнила только один эйс и допустила четыре двойные ошибки.

Руан. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 22:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
22
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Элис Робб
265
Франция
Элис Робб
Э. Робб

Отметим, что россиянка — сеяная под первым номером, а Робб участвовала в турнире по уайлд-кард.

Во втором раунде Павлюченкова встретится с Аранчой Рус (Нидерланды). Матч начнётся 18 апреля не раньше 11:00 мск.

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