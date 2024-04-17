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Соболенко рассказала, с какой целью приехала на турнир в Штутгарт

Соболенко рассказала, с какой целью приехала на турнир в Штутгарт
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своих перспективах на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 21:00 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Мне здесь всё нравится — турнир, корты, атмосфера. Я приехала в Штутгарт с надеждой на то, что в этом году я смогу наконец-то выиграть этот турнир», — приводит слова Соболенко Eurosport.

25-летняя Соболенко три года подряд (2021-2023) становилась финалисткой турнира в Штутгарте. В решающих матчах за титул она дважды уступала польской теннисистке Иге Свёнтек (2022,2023), а в 2021 году проиграла в финале австралийке Эшли Барти.

Свой первый матч на соревнованиях в Штутгарте-2024 Соболенко проведёт в среду, 17 апреля, против испанской теннисистки, своей подруги Паолы Бадосы.

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