Соболенко рассказала, с какой целью приехала на турнир в Штутгарт

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о своих перспективах на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Мне здесь всё нравится — турнир, корты, атмосфера. Я приехала в Штутгарт с надеждой на то, что в этом году я смогу наконец-то выиграть этот турнир», — приводит слова Соболенко Eurosport.

25-летняя Соболенко три года подряд (2021-2023) становилась финалисткой турнира в Штутгарте. В решающих матчах за титул она дважды уступала польской теннисистке Иге Свёнтек (2022,2023), а в 2021 году проиграла в финале австралийке Эшли Барти.

Свой первый матч на соревнованиях в Штутгарте-2024 Соболенко проведёт в среду, 17 апреля, против испанской теннисистки, своей подруги Паолы Бадосы.