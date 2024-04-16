Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Предыдущие три турнира белоруска провалила». Лапко — о форме Соболенко

«Предыдущие три турнира белоруска провалила». Лапко — о форме Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-белорусская теннисистка Вера Лапко не рискнула делать однозначные выводы по поводу подготовки второй ракетки мира Арины Соболенко к грунтовым турнирам.

«Мне трудно сказать, как выступит Соболенко на грунтовых турнирах. В Штутгарте Арина проведет только свой первый турнир на глине. Предыдущие три турнира белоруска провалила, играла достаточно плохо. Сказать что-то определенное о форме Соболенко сейчас сложно. Может быть, после Майами уже прошло какое-то время, Арина оклемалась и подойдет к грунту более подготовленной. В любом случае, все станет ясно на ближайших cоревнованиях: Штутгарт – Мадрид – Рим. Нужно увидеть, как выступит Соболенко в Германии на этой неделе. Тогда уже можно строить какие-то предположения», — приводит слова Лапко Metaratings.by.

Материалы по теме
«Ты меня потеряла!» Соболенко — о том, что Бадоса назвала Жабер лучшей подругой в туре

Напомним, после победы на Australian Open — 2024 Соболенко не удавалось подниматься выше четвёртого круга в турнирах. В Дохе она отказалась от участия, в Дубае и Индиан-Уэллсе закончила выступать на втором и четвёртом круге. В Майами она также уступила во втором раунде.

Матч второго круга WTA-500 в Шутгарте (Германия) состоится 17 апреля не раньше 21:00 по мск.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 21:00 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android