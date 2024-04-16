«Предыдущие три турнира белоруска провалила». Лапко — о форме Соболенко

Экс-белорусская теннисистка Вера Лапко не рискнула делать однозначные выводы по поводу подготовки второй ракетки мира Арины Соболенко к грунтовым турнирам.
«Мне трудно сказать, как выступит Соболенко на грунтовых турнирах. В Штутгарте Арина проведет только свой первый турнир на глине. Предыдущие три турнира белоруска провалила, играла достаточно плохо. Сказать что-то определенное о форме Соболенко сейчас сложно. Может быть, после Майами уже прошло какое-то время, Арина оклемалась и подойдет к грунту более подготовленной. В любом случае, все станет ясно на ближайших cоревнованиях: Штутгарт – Мадрид – Рим. Нужно увидеть, как выступит Соболенко в Германии на этой неделе. Тогда уже можно строить какие-то предположения», — приводит слова Лапко Metaratings.by.
Напомним, после победы на Australian Open — 2024 Соболенко не удавалось подниматься выше четвёртого круга в турнирах. В Дохе она отказалась от участия, в Дубае и Индиан-Уэллсе закончила выступать на втором и четвёртом круге. В Майами она также уступила во втором раунде.
Матч второго круга WTA-500 в Шутгарте (Германия) состоится 17 апреля не раньше 21:00 по мск.
- 16 апреля 2024
-
22:32
-
22:30
-
21:39
-
21:38
-
21:36
-
21:12
-
21:05
-
20:42
-
20:40
-
20:21
-
19:27
-
19:22
-
19:16
-
19:01
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
17:34
-
17:28
-
16:59
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
15:54
-
15:06
-
14:51
-
14:13
-
13:22
-
12:00
-
11:20
-
10:39
-
10:35
-
09:33