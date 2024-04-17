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Свёнтек: чувствую себя комфортно, когда перехожу с харда на грунт

Свёнтек: чувствую себя комфортно, когда перехожу с харда на грунт
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своём отношении к грунтовым турнирам. В четверг, 18 апреля, она откроет сезон на этом покрытии матчем 1/8 финала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с бельгийкой Элисе Мертенс.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 11:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
30
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

«Я всегда чувствую себя комфортно, когда перехожу с харда на грунт. Мне нравится, как тут отскакивает мяч. Могу играть немного по-другому, использовать другую тактику и больше полагаться на свою интуицию, потому что я выросла на грунте, и мне здесь немного легче», — приводит слова Свёнтек Eurosport.

22-летняя Свёнтек — двукратная победительница турнира в Штутгарте (2022, 2023). В случае победы на соревнованиях в Германии она станет первой после Марии Шараповой теннисисткой, побеждавшей на турнире три года подряд.

Теннисистки, побеждавшие на турнире в Штутгарте три и более лет подряд:

1. Трэйси Остин, США (1978-1981).

2. Мартина Навратилова, США (1986-1988).

3. Мария Шарапова, Россия (2012-2014).

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