Свёнтек: чувствую себя комфортно, когда перехожу с харда на грунт

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своём отношении к грунтовым турнирам. В четверг, 18 апреля, она откроет сезон на этом покрытии матчем 1/8 финала на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с бельгийкой Элисе Мертенс.
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«Я всегда чувствую себя комфортно, когда перехожу с харда на грунт. Мне нравится, как тут отскакивает мяч. Могу играть немного по-другому, использовать другую тактику и больше полагаться на свою интуицию, потому что я выросла на грунте, и мне здесь немного легче», — приводит слова Свёнтек Eurosport.
22-летняя Свёнтек — двукратная победительница турнира в Штутгарте (2022, 2023). В случае победы на соревнованиях в Германии она станет первой после Марии Шараповой теннисисткой, побеждавшей на турнире три года подряд.
Теннисистки, побеждавшие на турнире в Штутгарте три и более лет подряд:
1. Трэйси Остин, США (1978-1981).
2. Мартина Навратилова, США (1986-1988).
3. Мария Шарапова, Россия (2012-2014).
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