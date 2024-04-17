Бертолуччи: надеюсь, мы не увидим Синнера раньше «Мастерса» в Риме

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи высказался об ошибке судьи в матче итальянца Янника Синнера и грека Стефаноса Циципаса в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) и прокомментировал физическое состояние соотечественника.

Напомним, при счёте 3:1, 40-40 в третьем сете на подаче грека судья не зафиксировал двойную ошибку и отдал очко Циципасу, хотя позднее система показала, что там был аут.

«Редко в теннисе случается такая серьёзная судейская ошибка, как в матче Синнера с Циципасом. Но это не умаляет заслуг Стефаноса. К тому же у Янника были проблемы, начались судороги. Последние несколько матчей были болью. Два полуфинала и победа в трёх последних „Мастерсах“ означают, что Синнер находится на вершине мира. Но теперь ему нужно ненадолго остановиться. Надеюсь, мы не увидим Янника раньше Рима», — приводит слова Бертолуччи Sky Sport Italia.

Напомним, грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия) пройдёт с 8 по 19 мая.