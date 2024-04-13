Циципас — об ошибке судьи в полуфинале с Синнером: матч мог сложиться совсем иначе

Греческий теннисист Стефанос Циципас, 12-я ракетка мира, высказался об ошибке судьи в матче полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором спортсмен играл со второй ракеткой мира из Италии Янником Синнером. При счёте 3:1 40:40 в третьем сете на подаче грека судья не зафиксировал двойную ошибку и отдал очко Циципасу, хотя позднее система показала, что там был аут.

«Ошибка имела больше влияния на соперника, чем на меня. В тот момент я нервничал, и, конечно, двойной брейк не облегчил бы мне задачу (улыбается), поэтому удержать подачу было крайне важно. Думаю, матч сложился бы совсем иначе, если бы на мою ошибку указали. Согласен, что для меня это было бы очень плохо.

На грунте происходит много странных вещей, которых мы не видим при игре на других покрытиях. Как человек, который много играл на грунте, я стараюсь принимать решения сам. Не слишком полагаюсь на судей на линии. Всегда, когда я ударяю по мячу, находящемуся близко к базовой или боковой линии, который, как мне кажется, мог бы попасть в аут, я просто бегло смотрю, куда он летит, прежде чем продолжить удар.

Я этому научился. Поэтому я не вступаю в разговоры или споры с судьями, я понимаю, что ошибки могут происходить. Стараюсь полностью полагаться на себя», — сказал Циципас на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Монте-Карло.