Носкова, выиграв у Остапенко, одержала третью победу над игроком топ-10 WTA в 2024 году

31-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова, победив в первом круге турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) Елену Остапенко из Латвии, одержала третью победу над игроком топ-10 WTA рейтинга в 2024 году (Остапенко является 10-й ракеткой мира. — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, Носкова выиграла со счётом 6:3, 6:1 за 1 час 7 минут. 19-летняя спортсменка реализовала 100% брейк-поинтов, Остапенко — один из девяти заработанных. При этом Носкова допустила восемь двойных ошибок.

В 2024 году чешская теннисистка на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) победила шестую ракетку мира Марию Саккари, на Australian Open она также в трёх сетах победила первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши.

Отметим, что Носкова в 2023 году также три раза обыграла теннисисток топ-10 WTA рейтинга.

Далее на соревнованиях в Штутгарте Носкова сразится с британкой Эммой Радукану или немкой Анжеликой Кербер.