Победительница Уимблдона и тренер чемпионок. Что известно о новом наставнике Мирры?

Мирра Андреева вернулась на корт после паузы и на турнире серии WTA-250 в Руане сыграла впервые с мартовского «тысячника» в Индиан-Уэллсе. За этот месяц Мирра успела восстановиться после травмы запястья и, кажется, найти нового тренера.

В понедельник, 15 апреля, Мирра провела с Надией Подороской матч первого круга в Руане и одержала победу со счётом 6:1, 6:3. В боксе россиянки во время этой встречи рядом с мамой Раисой сидела экс-теннисистка, испанка Кончита Мартинес.

После победы над Подороской Мирра поделилась деталями сотрудничества с Мартинес.

«Пока всё идёт хорошо. Мне всё нравится, надеюсь, что ей тоже. Посмотрим, как всё пройдёт (в Руане), а потом будем решать, какие турниры проводить дальше. Не могу сказать, что есть какие-то особенные аспекты моей игры, над которыми мы работаем. Но первое, за что мы взялись, это мой резаный удар, потому что она хорошо в этом разбирается как бывший игрок. Она показала мне несколько приёмов, и я стараюсь использовать их, когда у меня есть время и возможность на корте», — цитирует Андрееву пресс-служба WTA.

Ранее Мирра тренировалась под руководством француза, бывшего наставника Даниила Медведева, Жана-Рене Лиснара, и российского специалиста Кирилла Крюкова. Россиянин по-прежнему работает с 16-летней спортсменкой, а испанка подключилась к тренировочному процессу Андреевой всего пару недель назад.

Кончита Мартинес и Мирра Андреева

Мартинес 52 года. Во время профессиональной карьеры она была очень успешна: впервые в топ-10 рейтинга попала в свои 17 лет летом 1989 года. Чуть позже, в 1991-м, Кончита закрепилась в десятке лучших игроков, из которой выпала только спустя шесть лет, в сезоне-1997. Лучшим положением испанки в рейтинге была вторая строчка.

Всего Мартинес выиграла 33 титула WTA, один из них – на Уимблдоне-1994. На других ТБШ теннисистка тоже выступала достойно: на Australian Open (1998) и «Ролан Гаррос» (2000) она добиралась до решающего матча, а на US Open в 1995 и 1996 годах выходила в полуфинал.

Кончита добилась успехов и в парном разряде. В рейтинге она добиралась до седьмой строчки, а на ТБШ и Олимпиаде – до финалов. Дважды испанка – сначала в паре с Аранчей Санчес-Викарио (1992), затем с Еленой Докич (2001) – проигрывала в шаге от титула «Ролан Гаррос». На олимпийском турнире Мартинес тоже пару раз уступала в финалах – в дуэте с Санчес-Викарио в 1992 году и Вирхинией Руано-Паскуаль в 2004-м.

Профессиональную карьеру Мартинес завершила в 2006 году. После этого она ушла в тренерскую деятельность.

Кончита Мартинес Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

У Мартинес солидная тренерская история. Самыми успешными подопечными испанки были Гарбинье Мугуруса и Каролина Плишкова.

Мугурусу Кончита начала тренировать в 2017 году. Тем летом Гарбинье находилась в топ-15 рейтинга и готовилась к Уимблдону, на котором Мартинес в своё время стала первой победительницей из Испании. Сотрудничество это было краткосрочным, но всё равно тут же дало свои плоды: Гарбинье выиграла Уимблдон-2017 и спустя два месяца стала первой ракеткой мира.

В начале 2018 года Мартинес вновь ненадолго присоединилась к команде Мугурусы, но через полгода начала работать с Каролиной Плишковой и стала её постоянным тренером. Параллельно в то время Кончита исполняла роль капитана женской и мужской сборной Испании.

Плишкова под руководством Мартинес тренировалась чуть больше года. За это время Каролина вернула себе звание второй ракетки мира, сыграла в четвертьфинале US Open, полуфиналах женского Итогового и Australian Open, а также выиграла турниры в Токио, Брисбене, Риме, Истбурне и Чжэнчжоу.

В 2019 году Мартинес вернулась к сотрудничеству с Мугурусой. Результаты от работы с испанским специалистом пришли быстро: Гарбинье вновь вернулась в топ-3, сыграла в финале Australian Open, завоевала титулы на «тысячнике» в Дубае, «пятисотнике» в Чикаго и Итоговом-2021. Прошлой весной Гарбинье и Кончита окончательно поставили точку в рабочих отношениях.

То, как долго продлится работа Андреевой с Мартинес, предугадать сложно. Всё покажут результаты спортсменки на грунте. Однако уже сейчас понятно, что сотрудничество Мирры с таким тренером, как Кончита, пойдёт ей только на пользу.