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Макки: мы ещё увидим победы Джоковича на турнирах «Большого шлема»

Макки: мы ещё увидим победы Джоковича на турнирах «Большого шлема»
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Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, выразил уверенность, что первая ракетка мира серб Новак Джокович ещё выиграет турниры «Большого шлема».

«Я не вижу, что конец доминирования Джоковича близится. Возможно, сейчас его доминирование не столько внушительно, потому что в прошлом сезоне Новак выиграл три из четырёх ТБШ и проиграл в пятисетовом матче Алькарасу на Уимблдоне. Собирается ли Новак делать то, что сделал в 2023 году? Я так не думаю. Будет ли он так же доминировать? Нет. Сможет ли он по-прежнему оставаться одним из лучших игроков мира? Да. Выиграет ли он ещё турниры „Большого шлема“? Абсолютно точно. Люди не осознают, что то, что Новак делает в 36 лет, беспрецедентно. Джокер никуда не денется, мы ещё увидим его победы на ТБШ до того, как он попрощается с туром», — приводит слова Макки Sportskeeda.

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