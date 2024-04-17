Вудбридж: возвращение в тур — одно из самых важных решений в карьере Осаки

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж высказался о решении бывшей первой ракетки мира японской спортсменки Наоми Осаки вернуться в тур после рождения ребёнка.

«На самом деле возвращение в тур — одно из самых важных решений, которое Наоми приняла в своей карьере. Потому что это означало, что она действительно готова работать и делать всё, чтобы вернуться на вершину. Это показатель того, что Наоми крайне серьёзно настроена выиграть больше мэйджоров, потому что она воспринимает это как обязательство. Осака взяла на себя обязательство сделать это и провести возвращение должным образом», — приводит слова Вудбриджа Tennis Infinity.