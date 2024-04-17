Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вудбридж: возвращение в тур — одно из самых важных решений в карьере Осаки

Вудбридж: возвращение в тур — одно из самых важных решений в карьере Осаки
Комментарии

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж высказался о решении бывшей первой ракетки мира японской спортсменки Наоми Осаки вернуться в тур после рождения ребёнка.

«На самом деле возвращение в тур — одно из самых важных решений, которое Наоми приняла в своей карьере. Потому что это означало, что она действительно готова работать и делать всё, чтобы вернуться на вершину. Это показатель того, что Наоми крайне серьёзно настроена выиграть больше мэйджоров, потому что она воспринимает это как обязательство. Осака взяла на себя обязательство сделать это и провести возвращение должным образом», — приводит слова Вудбриджа Tennis Infinity.

Материалы по теме
Осака впервые с 2019 года примет участие в турнире с травяным покрытием
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android