Рууд: завершение карьеры Надаля и Джоковича всё ближе, их будет не хватать

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о приближающемся закате карьеры испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Я могу показаться фанатом, но это нормально. Отсутствие Рафы в туре заметно, и становится радостно, когда он возвращается. Федерер, Надаль и Джокович имеют огромное влияние в туре, и, когда их нет, всё по-другому. Да, это даёт возможность проявить себя другим игрокам, но на данном этапе карьеры Рафы и Новака… Роджер уже ушёл, и завершение карьеры Надаля и Джоковича всё ближе. Их будет не хватать», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.