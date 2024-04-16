«Все знают, что я больше не фаворит». Надаль — о словах Циципаса про финал Барселоны

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль отреагировал на слова греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который заявил, что испанец без проблем доберётся до финала Барселоны, потому что у него есть жёсткий теннис, позволяющий легко обыгрывать соперников.

«Я полагаю, что все уважают мой вклад. Но все знают, что я больше не фаворит. Это глупо. Давайте посмотрим правде в глаза. Циципас знает, что это не так. Просто за этим стоит история, которая сильно давит на соперников. Возможно, в сегодняшней игре я был фаворитом… Но я знаю, что в матче против де Минора я не являюсь им. Но это тоже не имеет значения. Эти вещи для журналистов. Для меня это опыт против игрока топ-уровня. Для меня это будет испытанием, посмотрим, как я отреагирую», — сказал Надаль после матча с Коболли.

Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца. В следующем круге турнира в Барселоне Надаль сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.