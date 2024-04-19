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Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Паолини

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, обыграв Паолини
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В матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над 14-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини. Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Штутгарт. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 13:40 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
3 		7 3
         
Ясмине Паолини
14
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Рыбакина в этой встрече семь раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Паолини одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале соревнований в Штутгарте Рыбакина встретится с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания). Грунтовый турнир в Германии завершится 21 апреля.

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