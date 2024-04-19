Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев неожиданно уступил 106-й ракетке мира Гарину на домашнем турнире в Мюнхене

Зверев неожиданно уступил 106-й ракетке мира Гарину на домашнем турнире в Мюнхене
Комментарии

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев проиграл чилийцу Кристьяну Гарину (106-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу теннисиста из Чили.

Мюнхен. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 14:45 МСК
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Кристьян Гарин
106
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин

Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. Первый сеяный на турнире Зверев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Гарина два эйса, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.

Соперником Гарина в полуфинале турнира в Мюнхене станет Тейлор Фритц (США), обыгравший в 1/4 финала Джека Дрэйпера из Великобритании со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Турнирная сетка
Календарь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android