Зверев неожиданно уступил 106-й ракетке мира Гарину на домашнем турнире в Мюнхене
Поделиться
Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев проиграл чилийцу Кристьяну Гарину (106-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу теннисиста из Чили.
Мюнхен. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 14:45 МСК
5
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
106
Кристьян Гарин
К. Гарин
Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. Первый сеяный на турнире Зверев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Гарина два эйса, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.
Соперником Гарина в полуфинале турнира в Мюнхене станет Тейлор Фритц (США), обыгравший в 1/4 финала Джека Дрэйпера из Великобритании со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).
Комментарии
- 19 апреля 2024
-
17:30
-
17:17
-
16:47
-
16:23
-
16:08
-
15:47
-
13:22
-
11:39
-
11:29
-
10:47
-
10:17
-
10:12
-
09:26
-
09:16
-
00:57
-
00:48
-
00:37
-
00:21
-
00:18
-
00:11
- 18 апреля 2024
-
23:55
-
23:38
-
23:16
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:26
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:20
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:50