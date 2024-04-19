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Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне

Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне, обыграв итальянца Маттео Арнальди (40-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рууда.

Барселона. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 16:35 МСК
Маттео Арнальди
40
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Каспер Рууд реализовал четыре брейк-пойнта из шести, а Маттео Арнальди — два из шести. Также норвежец выполнил два эйса и не допустил двойных ошибок. Итальянец подал один эйс и допустил одну двойную ошибку.

В полуфинале Каспер Рууд поборется с 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины, который ранее в двух сетах победил Кэмерона Норри.

Турнир в Барселоне продлится до 21 апреля. Призовой фонд соревнований — $ 2 782 960.

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