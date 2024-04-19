Соболенко в трёх сетах уступила Вондроушовой в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в трёх сетах уступила Маркете Вондроушовой из Чехии (восьмая в рейтинге WTA) в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Вондроушовой.

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время Арина Соболенко реализовала 6 брейк-пойнтов из 15, а Маркета Вондроушова — семь из восьми. Также белоруска выполнила четыре эйса и допустила девять двойных ошибок. Чешка подала шесть эйсов и допустила четыре двойные ошибки.

В полуфинале Вондроушова поборется с победительницей матча между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и Мартой Костюк из Украины (27-я в рейтинге WTA).