Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Мюнхене

Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В своём матче четвертьфинала спортсмен в двух сетах обыграл 223-ю ракетку мира из Швейцарии Марка-Андреа Хюслера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За это время Хольгер Руне выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт из шести, а также спас четыре брейк-пойнта соперника. На счету Марка-Андреа Хюслера — семь подач навылет и одна двойная ошибка.

За выход в финал Хольгер Руне, действующий чемпион турнира в Мюнхене, поборется либо с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, 34), либо с Ян-Леннардом Штруффом (Германия, 28).