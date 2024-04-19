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Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Мюнхене

Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Мюнхене
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Датский теннисист Хольгер Руне, 12-я ракетка мира, вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В своём матче четвертьфинала спортсмен в двух сетах обыграл 223-ю ракетку мира из Швейцарии Марка-Андреа Хюслера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту. За это время Хольгер Руне выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт из шести, а также спас четыре брейк-пойнта соперника. На счету Марка-Андреа Хюслера — семь подач навылет и одна двойная ошибка.

За выход в финал Хольгер Руне, действующий чемпион турнира в Мюнхене, поборется либо с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, 34), либо с Ян-Леннардом Штруффом (Германия, 28).

Мюнхен. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 17:05 МСК
Марк-Андреа Хюслер
223
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Хольгер Руне
12
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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