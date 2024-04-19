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Каролин Гарсия уверенно вышла в полуфинал домашнего турнира в Руане

Каролин Гарсия уверенно вышла в полуфинал домашнего турнира в Руане
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Французская теннисистка Каролин Гарсия, 23-я ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал домашнего грунтового турнира категории WTA-250 в Руане. В своём матче четвертьфинала спортсменка в двух сетах обыграла 162-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Руан. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 18:40 МСК
Елена-Габриэла Русе
162
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каролин Гарсия
23
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За это время Каролин Гарсия выполнила восемь эйсов, реализовала два брейк-пойнта из пяти, спасла восемь брейк-пойнтов соперницы (100%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Елены-Габриэлы Русе — три подачи навылет и три двойных ошибки.

За выход в финал Каролин Гарсия поборется с 39-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс. Это будет девятая личная встреча спортсменок, сейчас счёт по победам — 5:3 в пользу француженки.

Сетка турнира WTA-250 в Руане
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