Каролин Гарсия уверенно вышла в полуфинал домашнего турнира в Руане

Французская теннисистка Каролин Гарсия, 23-я ракетка мира, уверенно вышла в полуфинал домашнего грунтового турнира категории WTA-250 в Руане. В своём матче четвертьфинала спортсменка в двух сетах обыграла 162-ю ракетку мира из Румынии Елену-Габриэлу Русе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За это время Каролин Гарсия выполнила восемь эйсов, реализовала два брейк-пойнта из пяти, спасла восемь брейк-пойнтов соперницы (100%) и допустила одну двойную ошибку. На счету Елены-Габриэлы Русе — три подачи навылет и три двойных ошибки.

За выход в финал Каролин Гарсия поборется с 39-й ракеткой мира из США Слоан Стивенс. Это будет девятая личная встреча спортсменок, сейчас счёт по победам — 5:3 в пользу француженки.