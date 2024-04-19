Циципас в трёх сетах обыграл Диас Акосту в 1/4 финала турнира ATP 500 в Барселоне
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Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в трёх сетах победил Факундо Диас Акосту из Аргентины (53-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Циципаса.
Барселона. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 18:25 МСК
53
Факундо Диас Акоста
Ф. Диас Акоста
Окончен
1 : 2
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7
Стефанос Циципас
С. Циципас
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 32 минуты. За это время Стефанос Циципас реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а Факундо Диас Акоста — четыре из восьми. Также грек выполнил три эйса и допустил семь двойных ошибок. Аргентинец подал один эйс и допустил две двойные ошибки.
В полуфинале Циципас поборется с победителем матча между 36-й ракеткой мира французом Артюром Фисом и Душаном Лайовичем из Сербии (59-й в рейтинге ATP).
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