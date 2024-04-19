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Андреева — Калинина: россиянка в борьбе проиграла первый сет матча 1/4 финала Руана

Андреева — Калинина: россиянка в борьбе проиграла первый сет матча 1/4 финала Руана
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Российская теннисистка Мирра Андреева, 43-я ракетка мира, в борьбе уступила первый сет матча четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция), в котором спортсменка играет с 32-й ракеткой мира украинкой Ангелиной Калининой. Текущий счёт — 4:6.

Спортсменки в первом сете провели на корте 43 минуты. Сейчас теннисистки ушли на тайм-аут, вскоре стартует вторая партия матча.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирры Андреевой и Ангелины Калининой за выход в полуфинал турнира в Руане.

Напомним, ранее Мирра Андреева и Ангелина Калинина никогда не играли друг с другом, это их первая личная встреча на корте. Победительница матча сразится за выход в финал соревнований с 60-й ракеткой мира из Польши Магдой Линетт.

Руан. 1/4 финала
19 апреля 2024, пятница. 20:40 МСК
Ангелина Калинина
32
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Мирра Андреева
43
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Комментарии
Новости. Теннис
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