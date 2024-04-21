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Штруфф — о первом титуле в карьере: я так долго ждал. И победил здесь, в Германии

Штруфф — о первом титуле в карьере: я так долго ждал. И победил здесь, в Германии
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф, 28-я ракетка мира, высказался о завоевании своего первого титула ATP в карьере. Сегодня, 21 апреля, спортсмен обыграл в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) 15-ю ракетку мира из США Тейлора Фритца.

«Это невероятное ощущение, и сделать это на родной земле удивительно. Я так долго ждал! Мне 33 года, я очень долго играю в туре. Просто потрясающее чувство — победить здесь, в Германии.

Впереди ещё один матч, в финале парного разряда. Надеюсь, мы сможем пройти такой же путь и там. Я хорошо играл в теннис на этой неделе, я счастлив. Я смог обыграть отличных игроков, поэтому очень доволен», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP Tour.

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