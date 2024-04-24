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Фото: Азаренко, Веснина и Векич сходили в ресторан в Мадриде

Фото: Азаренко, Веснина и Векич сходили в ресторан в Мадриде
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в своих социальных сетях совместное фото с олимпийской чемпионкой 2016 года и чемпионкой трёх ТБШ в паре россиянкой Еленой Весниной и 38-й ракеткой мира хорваткой Донной Векич. Теннисистки встретились в Мадриде (Испания).

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Напомним, 23 апреля в Мадриде стартовал грунтовый турнир категории WTA-1000, действующей чемпионкой которого является белоруска Арина Соболенко.

Векич уже провела в Мадриде свой первый матч: Донна со счётом 6:1, 6:2 обыграла немку Лауру Зигемунд (Q). В следующем раунде она сразится с Марией Саккари (5) из Греции. Азаренко (23) начнёт путь в Мадриде с матча с немкой Татьяной Марией.

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