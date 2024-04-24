Карацев проиграл в Мадриде первый матч после травмы. Аслан провалится в конец топ-100

Сегодня, 24 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) начались матчи первого раунда в мужском одиночном разряде. Свои поединки провели два российских теннисиста. Роман Сафиуллин, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, вышел на корт с бразильцем Тьяго Уайлдом, 63-й ракеткой мира.

Год назад Сафиуллин дебютировал в основной сетке «Мастерса» в Мадриде и дошёл тогда до третьего круга. По личным встречам у россиянина с Уайлдом было 1-0, если учитывать только игры на уровне основных сеток турниров ATP. В сезоне-2023 Роман обыграл бразильца в Стокгольме — 6:3, 6:2. А вот на «челленджере» в Загребе в 2021 году, проходившем на грунте, Тьяго оказался сильнее, отыгравшись с «баранки», — 0:6, 7:5, 7:5.

Вообще же Уайлд наиболее известен российским болельщикам тем, что сенсационно обыграл Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. А на Australian Open — 2024 Андрей Рублёв в тяжелейшем матче, продолжавшемся почти четыре часа, сломил сопротивление Тьяго — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Так что опыт игры с россиянами у бразильца имелся.

Уайлд довольно быстро добился брейка, уже в третьем гейме. Сафиуллин начал с 30:0 на подаче, но затем допустил двойную ошибку (уже вторую на тот момент), а у соперника ещё и форхенд заработал как следует.

Бразилец забрал четыре розыгрыша подряд и повёл 2:1 с брейком. В оставшейся части сета россиянин старался, но до брейк-пойнтов так и не добрался, не говоря уже о большем. Более того, у Романа и на своей подаче возникали проблемы: он дважды уходил с 0:30. Ну а в 10-м гейме Тьяго без проблем подал на партию — 6:4 за 42 минуты.

Второй сет Сафиуллин начал провально, взяв лишь одно очко в двух геймах, — 0:2. В третьем гейме Уайлд с пятого брейк-пойнта ещё раз взял чужую подачу. Россиянин мог похвастаться лишь тем, что сравнительно неплохо подавал (да и то с оговорками, поскольку двойные ошибки не прекращались); в обменах же бразилец его раз за разом переигрывал.

Казалось, борьба в матче на этом закончилась. В четвёртом гейме Тьяго вроде бы подтвердил этот тезис, под ноль взяв свою подачу, — 4:0. Но тут Уайлд чуть расслабился, и Роман забрал три гейма подряд, в том числе один на приёме; в седьмом гейме Сафиуллин ещё и с брейк-пойнта ушёл.

Однако камбэка не состоялось. В дальнейшем Тьяго действовал собранно и не позволил оппоненту отыграть второй брейк. А в 10-м гейме бразильский теннисист под ноль подал на матч, закрыв игру двумя эйсами и доведя их общее число до 11 (прекрасный показатель для грунта!), — 6:4, 6:4 за 1 час 26 минут. Кроме того, победитель не допустил ни одной двойной ошибки. Россиянин же, шесть раз подавший навылет, сделал целых восемь двойных.

А 48-я ракетка мира Аслан Карацев играл с 37-м номером мировой классификации Фабианом Марожаном из Венгрии. Для Карацева, который год назад дошёл до полуфинала в Мадриде, этот матч стал первым после травмы, полученной на турнире в Брисбене в самом начале сезона. Подробнее о той встрече читайте в отдельном материале. После этого россиянин перенёс операцию на колене и вот только теперь вернулся в строй. Что касается Марожана, который ранее никогда не играл с Асланом, то он стал известен широкой публике на «Мастерсе» в Риме в 2023 году, после того как сенсационно выбил из сетки Карлоса Алькараса.

В начале матча ощутимое преимущество было у Марожана, что не может удивлять ввиду отсутствия соревновательной практики у Карацева. Венгр спокойно забирал свои геймы (дважды — под ноль), а россиянину, часто ходившему к сетке, уже в первом гейме пришлось спасать три брейк-пойнта. В шестом гейме Аслан допустил первую двойную, но собрался и отыграл ещё один брейк-пойнт — 3:3.

После этого Карацев заиграл увереннее. После 4:5 не в свою пользу (но без брейка) россиянин выиграл 11 очков подряд! Так счёт стал 6:5, 40:0 — тройной сетбол на подаче. И вот в такой ситуации Аслан позволил сопернику отыграться. Этот тройной сетбол он не использовал, затем упустил ещё четыре (итого семь, получается), а Марожан реализовал первый же брейк-пойнт, воспользовавшись пятой двойной ошибкой оппонента.

На тай-брейке ситуация повторилась: Карацев вёл 6:2, но упустил четверной сетбол. После этого Марожан забрал ещё два розыгрыша — 7:6 (8:6) за 1 час 7 минут. Таким образом, Аслан, проигравший последние шесть очков, не реализовал в первой партии 11 сетболов. Россиянин вдвое превзошёл венгра по виннерсам (22 против 11), а вот невынужденных ошибок насобирал втрое больше (24 против 8). Нет сомнений, партия осталась бы за Карацевым, если бы не эти оплошности.

Во втором сете теннисисты долгое время шли без брейк-пойнтов. При этом Марожан в шестом гейме сделал две двойные, но даже это не помешало ему взять свою подачу. В 11-м гейме, когда счёт был 5:5, венгр словно вспомнил, что это его последний шанс забрать чужую подачу, прибавил на приёме (а Карацев некстати стал ошибаться) и под ноль выиграл гейм на подаче россиянина, закончившего двойной ошибкой. Казалось, вскоре всё закончится, но Фабиан не смог подать на матч — Аслан использовал первый же брейк-пойнт.

На тай-брейке же Карацев почти ничего не смог поделать — похоже, просто закончились силы. Марожан не оставил ему особых шансов — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2) за 2 часа 4 минуты.

Таким образом, Карацев не смог защитить прошлогодний полуфинал. Из-за этого Аслан серьёзно опустится в рейтинге ATP — в конец первой сотни. Окончательная его позиция станет известна уже по окончании турнира.

«Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».