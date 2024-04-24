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Мирра Андреева одержала волевую победу над американкой Таунсенд в 1-м круге Мадрида

Мирра Андреева одержала волевую победу над американкой Таунсенд в 1-м круге Мадрида
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43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче первого круга Андреева со счётом 4:6, 6:1, 7:5 обыграла 58-ю ракетку мира представительницу США Тэйлор Таунсенд. Стоит отметить, что в решающей партии юная россиянка проигрывала со счётом 1:4, однако сумела вернуться в игру и перехватить преимущество.

Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 20:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		1 5
         
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

Встреча Андреевой с Таунсенд продлилась 2 часа и 11 минут. Андреева три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Таунсенд четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Андреевой в Мадриде станет 31-я ракетка мира 19-летняя чешка Линда Носкова (29).

Сетка турнира WTA-1000 в Мадриде
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