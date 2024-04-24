Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова проиграла 136-й ракетке мира на старте турнира в Мадриде

Анна Блинкова проиграла 136-й ракетке мира на старте турнира в Мадриде
Комментарии

45-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), действующей чемпионкой которого является белоруска Арина Соболенко.

В стартовом матче Блинкова со счётом 6:4, 3:6, 3:6 проиграла 136-й ракетке мира, 18-летней чешке Саре Бейлек (Q).

Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 20:40 МСК
Сара Бейлек
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Встреча Блинковой с Бейлек продлилась 2 часа и 4 минуты. Блинкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Бейлек в следующем круге турнира в Мадриде сразится с ещё одной российской теннисисткой — 25-й ракеткой мира Анной Калинской (24).

Сетка турнира WTA-1000 в Мадриде
Материалы по теме
Карацев проиграл в Мадриде первый матч после травмы. Аслан провалится в конец топ-100
Карацев проиграл в Мадриде первый матч после травмы. Аслан провалится в конец топ-100
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android