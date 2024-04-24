Анна Блинкова проиграла 136-й ракетке мира на старте турнира в Мадриде

45-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), действующей чемпионкой которого является белоруска Арина Соболенко.

В стартовом матче Блинкова со счётом 6:4, 3:6, 3:6 проиграла 136-й ракетке мира, 18-летней чешке Саре Бейлек (Q).

Встреча Блинковой с Бейлек продлилась 2 часа и 4 минуты. Блинкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Бейлек в следующем круге турнира в Мадриде сразится с ещё одной российской теннисисткой — 25-й ракеткой мира Анной Калинской (24).