Анна Блинкова проиграла 136-й ракетке мира на старте турнира в Мадриде
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45-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), действующей чемпионкой которого является белоруска Арина Соболенко.
В стартовом матче Блинкова со счётом 6:4, 3:6, 3:6 проиграла 136-й ракетке мира, 18-летней чешке Саре Бейлек (Q).
Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 20:40 МСК
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 1
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|3
Анна Блинкова
А. Блинкова
Встреча Блинковой с Бейлек продлилась 2 часа и 4 минуты. Блинкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бейлек ни одного эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Бейлек в следующем круге турнира в Мадриде сразится с ещё одной российской теннисисткой — 25-й ракеткой мира Анной Калинской (24).
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