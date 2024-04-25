Видео: Шарапова с возлюбленным катается на сноуборде по песчаным дюнам Абу-Даби

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях пост о своём отдыхе в Абу-Даби (ОАЭ).

В посте, в частности, Шарапова выложила видео, на котором вместе со своим возлюбленным – британским миллионером Алексом Гилксом – занимается сэндбордингом (катанием на сноуборде по песчаным дюнам).

«Сафари в пустыне для нашей книги воспоминаний. Мы совершенно не соревновались, но хотела бы отметить, что гонку на песчаной дюне выиграла я», — подписала пост Шарапова.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

37-летняя Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.