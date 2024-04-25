Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Самсонова — Осака: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Мадриде

Самсонова — Осака: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Мадриде
Комментарии

Сегодня, 25 апреля, 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с бывшей первой ракеткой мира представительницей Японии Наоми Осакой в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен вторым запуском на корте имени Манолы Сантаны и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Наоми Осака во втором круге турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 13:30 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Осаки. Японка обыграла Самсонову на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе в этом году со счётом 7:5, 6:3. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Расписание турнира WTA-1000 в Мадриде
Турнирная сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android