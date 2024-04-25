Самсонова — Осака: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Мадриде
Поделиться
Сегодня, 25 апреля, 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с бывшей первой ракеткой мира представительницей Японии Наоми Осакой в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен вторым запуском на корте имени Манолы Сантаны и начнётся не раньше 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Наоми Осака во втором круге турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 13:30 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Осаки. Японка обыграла Самсонову на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе в этом году со счётом 7:5, 6:3. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
- 25 апреля 2024
-
11:03
-
10:55
-
10:36
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:19
-
00:50
-
00:41
-
00:21
- 24 апреля 2024
-
23:51
-
23:45
-
23:13
-
22:44
-
22:35
-
22:29
-
21:58
-
21:50
-
21:13
-
21:05
-
21:00
-
20:47
-
20:36
-
19:27
-
18:57
-
18:51
-
18:40
-
18:29
-
18:18
-
18:02
-
17:42
-
17:32
-
17:12