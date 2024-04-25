Самсонова — Осака: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Мадриде

Сегодня, 25 апреля, 17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова встретится с бывшей первой ракеткой мира представительницей Японии Наоми Осакой в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен вторым запуском на корте имени Манолы Сантаны и начнётся не раньше 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова — Наоми Осака во втором круге турнира в Мадриде.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Осаки. Японка обыграла Самсонову на хардовом турнире в Индиан-Уэллсе в этом году со счётом 7:5, 6:3. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.