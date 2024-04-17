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Теннис, Рафаэль Надаль, Барселона: симметрия бутылочек, ледяной душ перед игрой, кусает трофеи, переступает линии правой

Бутылочки, переступы линий, традиция кусать трофеи. Надаль вернулся со своими ритуалами
Михаил Георгиев
Надаль вернулся со своими ритуалами
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» разработал собственную дорожную карту к победе.

Легендарный Рафаэль Надаль наконец-то восстановился и играет в Барселоне на своём первом с января турнире. Тогда он получил микроразрыв мышцы бедра в Брисбене и был вынужден сняться с Australian Open. Фанаты испанца скучают не только по его игре, но и по всему тому флёру, который её окружает: грозный рык после каждого удара, крики «Vamos!» и многочисленные ритуалы, которых у него не меньше, чем травм.

Разобрали все предрассудки и суеверия испанца и то, какое влияние они оказывают на его игру.

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Ледяной душ перед игрой, прыжки до потолка в подтрибунке, переступает линии

Спорт высоких достижений сопряжён с колоссальным нервным напряжением – неудивительно, что у атлетов полно суеверий. Особенно богат ими теннис, в котором игроки уделяют внимание любой мелочи ради победы. Надаль задолго до матча старается погрузиться в собственный мир, в котором есть только вещи и порядок действий, долгие годы приносящие ему результат. Многие потешаются с предрассудков чемпиона и даже считают такие проявления обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Рафе всё равно – никто и ничто не должно сбить его с собственной дорожной карты.

Надаль перед первым с января матчем в традиционной экипировке

Надаль перед первым с января матчем в традиционной экипировке

Фото: Manuel Queimadelos/Getty Images

Как правило, магия начинается в день игры за 40 минут до старта поединка – испанец принимает душ с ледяной водой. «Я делаю это перед каждым матчем. Это точка невозврата. Под холодным душем я вхожу в новое пространство, в котором чувствую, как растут мои сила и устойчивость. Когда выхожу, то это уже другой человек. Происходит активация. Я нахожусь в «потоке», как спортивные психологи описывают состояние бдительной концентрации, в котором тело движется чисто инстинктивно, как рыба в течении. Ничего другого не существует, кроме битвы впереди», – признавался Рафа в автобиографии в 2011 году.

В коридоре перед игрой Надаль делает несколько высоких прыжков, чтобы подготовить тело к борьбе и разогнать кровь. В 2017 году на Уимблдоне перед схваткой с Жилем Мюллером испанец не рассчитал высоту дверного проёма и ударился головой. Шедший первым по коридору соперник даже немного испугался за чемпиона, но Рафа включил самоиронию, потëр место ушиба, улыбнулся и сказал Жилю, что с ним всё в порядке. Возможно, тот эпизод в какой-то мере на него повлиял, потому что двукратный победитель британского мэйджора (2008, 2010) сенсационно проиграл представителю Люксембурга в пяти сетах.

Видео доступно на официальном канале Wimbledon в YouTube. Принадлежат права LTA (Lawn Tennis Association).

Выход 22-кратного победителя «Шлемов» на корт – целая церемония. Он всегда переступает порог ведущей на арену двери только правой ногой. Впрочем, как и линии во время матча, на которые в паузах между розыгрышами он, опять же, никогда не наступает правой ногой. Нечто подобное, кстати, делала и Мария Шарапова, а ещё Жюстин Энен, Джон Макинрой и Мартина Хингис. На площадку Рафа выходит в одной и той же амуниции: на правом плече у него сумка с пятью ракетками, шестую он непременно держит в левой руке. На левом плече ещё одна сумка с другим теннисным инвентарём.

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Соперник Надаля сбил его знаменитые бутылочки

Зрители особенно обожают, когда Надаль выкладывает сумки на скамейку, затем поворачивается к ним, делает разножку и в этот момент во время невысоких прыжков начинает снимать свою куртку. Затем он снова обращает внимание на сумку с ракетками, точнее, на висящую сбоку карточку с аккредитацией игрока на турнир – она непременно должна находиться лицевой стороной вверх. На следующие несколько часов это место станет логовом чемпиона, поэтому он приводит в необходимое соответствие окружающие его предметы. В частности, расставляет стулья – они должны находиться в идеальной симметрии по отношению друг к другу. Делает это он сидя и обязательно с предварительно расстеленным на коленях полотенцем.

В 2012 году Надаль и Новак Джокович выдали один из самых эпичных финалов в истории тенниса – битва в решающем матче Australian Open длилась 5 часов 53 минуты и завершилась победой серба. На церемонии награждения игроки не могли стоять и попросили принести им стулья. C течением матча Рафа выпил не одну бутылку с тонизирующим напитком и опустошил несколько стиков со спортивным питательным гелем. С этим связан очередной предрассудок испанца – он выдавливает гель ровно четырьмя несильными нажатиями.

Бутылочки должны стоять чётко этикетками к корту

Бутылочки должны стоять чётко этикетками к корту

Фото: Tim Clayton/Getty Images

Ну и куда же без знаменитых бутылочек! Их всегда две, но содержимое может разниться. Перед матчем в них находится только вода, и Рафа сначала делает глоток холодной, а затем тёплой жидкости. После этого он достаёт из сумки три бутылки с энергетическим напитком, подзывает болбоя и просит положить их в холодильник. Во время матча он достаёт одну такую бутылку, ставит рядом с водой и пьёт в определенной последовательности: глоток энергетика, затем глоток тёплой воды.

Бутылки не валяются в сумке или на стуле, а стоят в чётко обозначенном положении рядом со скамейкой – они всегда направлены этикеткой к корту, причём в сторону той части площадки, где должен будет играть Надаль. Более того, одну бутылку он ставит чуть ближе к корту, а другую дальше. Соперники не раз старались использовать предрассудки Рафы по отношению к бутылочкам. Например, на Уимблдоне-2014 недавно завершивший карьеру чех Лукаш Росол специально опрокинул ракеткой одну из бутылок. Правда, это не помогло ему обыграть испанца.

Видео доступно на официальном канале Wimbledon в YouTube. Принадлежат права LTA (Lawn Tennis Association).

«Я ставлю две бутылки у своих ног перед стулом слева от себя, одну аккуратно за другой, по диагонали и направленные на корт. Некоторые называют это суеверием, но я не согласен. Если бы это было суеверие, зачем бы мне продолжать делать одно и то же снова и снова, независимо от того, выигрываю я или проигрываю? На самом деле, это способ установить порядок, который я ищу в своей голове», – описал ритуал Надаль.

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Троллинг Рафы от Сëдерлинга на Уимблдоне, поход к полотенцу после каждого розыгрыша

Вот уже всё готово к жеребьёвке, судья и противник ждут Рафу у сетки, а он словно их не замечает – испанец присоединяется только когда его позовут. Во время подброса монетки он всегда скачет стоя лицом к сопернику, а перед началом разминки делает фирменное ускорение на своей половине, причём не по прямой, а в разные стороны. Кстати, испанец всегда выбирает приём подачи.

Подача – ещё одна заморочка чемпиона, которая вводит в исступление его соперников. Начинается действо с поправки носков, которые должны быть одинаковыми по высоте. Если матч проходит на грунте, то Надаль перед подачей обязательно прочистит заднюю линию, а затем ракеткой ударит по подошве кроссовок, чтобы выбить застрявший в протекторе грунт. Дальше – главные и характерные особенности. Рафа стучит несколько раз ракеткой по мячу, затем поправляет прилипшие к ягодицам шорты, одёргивает футболку на плечах сначала со стороны ударной руки, а затем — противоположной. Вытирает пот с носа, ведёт ладонь к левой брови, а дальше заправляет волосы за ухо, потом ровно такие же действия производит с правой стороны.

Надаль готовится к подаче

Надаль готовится к подаче

Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Особенно за такие ритуалы испанцу доставалось от Робина Сëдерлинга. На Уимблдоне-2007 их матч из-за дождя прерывался девять раз и растянулся на пять дней. Когда тучи расходились, Рафа никуда не спешил, за что нарвался на троллинг шведа, который высмеял ритуал испанца с поправлением волос, шорт и носков перед подачей. Надаль затаил обиду и хотел наказать соперника два года спустя на «Ролан Гаррос», но всё закончилось его самым сенсационным поражением в Париже.

С полотенцем у Рафы также есть особый ритуал. Во время матчей Надаль сильно потеет и вытирается, но он так делает даже после первого розыгрыша. Кроме того, при смене сторон испанец всегда ждёт, чтобы соперник прошёл первым к своему стулу, и только после этого пересекает центр корта. После небольшого перерыва он никогда не выходит на корт первым – только после оппонента.

И, наконец, трофей. Кто-то целует заветную чашку, другие обнимают, а Рафа – кусает. «Я начал это делать, когда выиграл первый турнир. Потом продолжил. Не знаю, мне это нравится больше поцелуев. Меня об этом ещё просят фотографы. Что ж, я продолжил, и теперь у меня нет других вариантов. И я могу вас заверить – вкус у них не очень приятный», – откровенничает чемпион.

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