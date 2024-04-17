Эрика Андреева — в шаге от основы «Ролан Гаррос». А кто из россиян уже попал на турнир?

До начала «Ролан Гаррос» остаётся чуть больше месяца. Как обычно, единственный турнир «Большого шлема», который проводится на грунте, пройдёт в конце мая — начале июня. Но уже имеется предварительный список участников — как в мужской, так и в женской сетке.

На ТБШ нет никаких bye в первом круге, поскольку основная сетка состоит из 128 участников — это целая степень двойки. При этом 104 теннисиста попали на турнир по рейтингу, восемь человек получат уайлд-кард, а ещё 16 отберутся через квалификацию. Обладатели уайлд-кард станут известны позднее, ну а победители отбора и вовсе определятся непосредственно перед турниром. А вот 104 теннисиста, которые обеспечили себе участие в основе «Ролан Гаррос», известны уже сейчас.

Болельщики на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

Мужской список возглавили Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Также из россиян пропуск на турнир получили Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Павел Котов. Все они, за исключением Котова, входят в топ-50 мировой классификации. При этом пять теннисистов выступят на «РГ» по защищённому рейтингу. Во-первых, это 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, 14 раз выигрывавший парижский мэйджор. Также в этом списке чемпион US Open — 2014 Марин Чилич, Денис Шаповалов, Кей Нисикори и Квон Сон У.

Разумеется, весь этот список — предварительный. От неожиданных травм никто не застрахован, и, как только кто-то выбывает из перечня 104 участников, его тут же заменяет сильнейший из тех, кто попал в список «альтернативных», то есть запасных. Россиян там нет, зато есть интересные имена. К примеру, первый на очереди — бывшая седьмая ракетка мира Давид Гоффен. А шестым идёт Доминик Тим, победитель US Open 2020 года.

Список участников «Ролан Гаррос» — 2024

В женской сетке схема такая же: 104 теннисистки уже гарантировали себе участие в основе, восемь добавятся по уайлд-кард, 16 — через квалификацию. Во главе списка Ига Свёнтек, Арина Соболенко, Кори Гауфф и Елена Рыбакина. Из верхушки турнир пропускает только 12-я ракетка мира Каролина Мухова, которая в феврале перенесла операцию на запястье. Год назад, напомним, Мухова дошла до финала «Ролан Гаррос».

Представительство России — по крайней мере, количественно — выглядит внушительнее, чем у мужчин. 13 россиянок уже имеют допуск в основу «Ролан Гаррос»: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Мария Тимофеева и Камилла Рахимова.

По защищённому рейтингу на «РГ» прошли трёхкратная чемпионка ТБШ Анжелика Кербер, четырёхкратная победительница мэйджоров Наоми Осака, Ирина-Камелия Бегу, Аманда Анисимова, чемпионка US Open — 2019 Бьянка Андрееску, Юлия Грабер, Элисон Ван Эйтванк и Александра Крунич. Ну а если кто-то вдруг снимется, их всегда готовы заменить запасные. И первая в этом списке — Эрика Андреева, старшая сестра Мирры.

Помимо Эрики, в числе запасных оказались ещё 12 россиянок: Алина Корнеева, Анастасия Захарова, Валерия Савиных, Екатерина Макарова, Анастасия Тихонова, Полина Кудерметова, Оксана Селехметьева, Юлия Авдеева, Софья Лансере, легендарная Вера Звонарёва, Елена Приданкина и Вероника Мирошниченко. Есть тут и знакомые фамилии: чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану (британка даже в число запасных попала по защищённому рейтингу, на пятую строчку), победительница Australian Open — 2018 Каролина Возняцки (19).

Список участниц «Ролан Гаррос» — 2024

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» у мужчин является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл Каспера Рууда — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. У женщин титул защищает Ига Свёнтек, в битве за трофей одолевшая Каролину Мухову — 6:2, 5:7, 6:4. А «Ролан Гаррос» 2024 года пройдёт с 26 мая по 9 июня.