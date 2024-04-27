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Рафаэль Надаль обыграл Алекса де Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Рафаэль Надаль обыграл Алекса де Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3
7 8 		6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Спортсмены провели на корте 2 часа 2 минуты. По ходу матча Рафаэль Надаль реализовал три брейк-пойнта (100%). На счету Алекса де Минора одна подача навылет и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Также каждый из теннисистов допустил по две двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала соревнований Рафаэль Надаль поборется с 91-й ракеткой мира из Аргентины Педро Качином. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

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