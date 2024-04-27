Рафаэль Надаль обыграл Алекса де Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

Спортсмены провели на корте 2 часа 2 минуты. По ходу матча Рафаэль Надаль реализовал три брейк-пойнта (100%). На счету Алекса де Минора одна подача навылет и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Также каждый из теннисистов допустил по две двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала соревнований Рафаэль Надаль поборется с 91-й ракеткой мира из Аргентины Педро Качином. Ранее теннисисты друг с другом не играли.