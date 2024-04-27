Рафаэль Надаль обыграл Алекса де Минора и вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Спортсмены провели на корте 2 часа 2 минуты. По ходу матча Рафаэль Надаль реализовал три брейк-пойнта (100%). На счету Алекса де Минора одна подача навылет и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Также каждый из теннисистов допустил по две двойные ошибки.
За выход в 1/8 финала соревнований Рафаэль Надаль поборется с 91-й ракеткой мира из Аргентины Педро Качином. Ранее теннисисты друг с другом не играли.
Комментарии
- 27 апреля 2024
-
19:46
-
19:39
-
19:37
-
19:19
-
19:17
-
18:42
-
18:34
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
17:57
-
17:48
-
17:26
-
17:11
-
16:52
-
15:55
-
15:05
-
15:02
-
14:26
-
14:22
-
14:01
-
13:29
-
12:54
-
12:26
-
12:15
-
12:10
-
11:46
-
11:18
-
11:15
-
10:23
-
09:40
-
09:30
-
00:25
-
00:05
- 26 апреля 2024
-
23:38