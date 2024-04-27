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Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах обыграв Баустиста-Агута

Хачанов пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах обыграв Баустиста-Агута
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Российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира, пробился в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в трёх сетах обыграл 87-ю ракетку мира из Испании Роберто Баутиста-Агута. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 20:05 МСК
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
3 		6 7
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Спортсмены провели на корте 2 часа 26 минут. За это время Карен Хачанов выполнил восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта (100%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Роберто Баутиста-Агута одна подача навылет, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и две двойные ошибки.

За выход в 1/8 финала Карен Хачанов поборется с победителем матча между Николасом Харри (Чили, 23) и Флавио Коболли (Италия, 64). Соперник россиянина определяется в эти минуты.

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