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Турнир WTA-1000 в Мадриде, 30 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Турнир WTA-1000 в Мадриде, 30 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) пройдут четвертьфинальные матчи. Игровой день стартует в 13:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. 1/4 финала. Расписание 30 апреля

  • Ига Свёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — начало матча около 13:30 мск.
  • Мэдисон Кис (США) — Онс Жабер (Тунис) — начало матча около 21:00 мск.
Сетка турнира в Мадриде

Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек.

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