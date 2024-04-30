Медведев — Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 26 апреля, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (18-й номер в рейтинге ATP) в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Бублик во втором круге турнира в Мадриде.

Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Медведева.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.