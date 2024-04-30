Медведев — Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
Поделиться
Сегодня, 26 апреля, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (18-й номер в рейтинге ATP) в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Бублик во втором круге турнира в Мадриде.
Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Александр Бублик
А. Бублик
Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Медведева.
Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.
Комментарии
- 30 апреля 2024
-
10:20
-
10:15
-
09:47
-
09:45
-
09:38
-
09:35
-
02:13
-
01:36
-
00:45
-
00:25
- 29 апреля 2024
-
23:50
-
23:28
-
23:03
-
22:47
-
22:37
-
22:21
-
22:08
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:20
-
21:00
-
20:52
-
20:17
-
20:08
-
19:56
-
19:15
-
18:37
-
18:19
-
18:18
-
17:36
-
17:05
-
16:30
-
16:25
-
15:44