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Медведев — Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Медведев — Бублик: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 26 апреля, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (18-й номер в рейтинге ATP) в матче 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Бублик во втором круге турнира в Мадриде.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 12:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Медведева.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа.

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