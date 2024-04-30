Рублёв — Грикспор: текстовая трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч четвёртого круга, в котором за победу поборется российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира. Соперником россиянина будет 25-я ракетка мира голландец Таллон Грикспор. Встреча спортсменов поставлена первым запуском на корте имени Аранчи Санчес-Викарио и начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Таллона Грикспора за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рублёва. Он дважды выиграл в прошлом году, но на других покрытиях — на харде в Дохе и на траве в Галле. Оба поединка получились трёхсетовыми, причём в обоих Андрей уступал первую партию.