Рублёв — Грикспор: россиянин уверенно выиграл первый сет матча в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) проходит матч четвёртого круга, в котором за выход в четвертьфинал борются российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и 25-я ракетка мира голландец Таллон Грикспор.

Представитель России одержал уверенную победу в первом сете, продолжительность которого составила 27 минут. Рублёв одолел соперника из Нидерландов со счётом 6:2.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рублёва. Он дважды выиграл в прошлом году, но на других покрытиях — на харде в Дохе и на траве в Галле. Оба поединка получились трёхсетовыми, причём в обоих Андрей уступал первую партию. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.