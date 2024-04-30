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Рублёв — Грикспор: россиянин уверенно выиграл первый сет матча в Мадриде

Рублёв — Грикспор: россиянин уверенно выиграл первый сет матча в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) проходит матч четвёртого круга, в котором за выход в четвертьфинал борются российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и 25-я ракетка мира голландец Таллон Грикспор.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Представитель России одержал уверенную победу в первом сете, продолжительность которого составила 27 минут. Рублёв одолел соперника из Нидерландов со счётом 6:2.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Рублёва. Он дважды выиграл в прошлом году, но на других покрытиях — на харде в Дохе и на траве в Галле. Оба поединка получились трёхсетовыми, причём в обоих Андрей уступал первую партию. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.

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