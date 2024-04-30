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Медведев — Бублик: россиянин выиграл первый сет матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Медведев — Бублик: россиянин выиграл первый сет матча 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, проходит матч 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев. Его соперником является 18-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик. Россиянин выиграл стартовый сет встречи на тай-брейке (7:3).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Бублик во втором круге турнира в Мадриде.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		3
6 3 		0
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Медведева. Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.

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Новости. Теннис
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