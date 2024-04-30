Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) прошёл матч четвёртого круга, в котором за выход в четвертьфинал боролись российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и 25-я ракетка мира голландец Таллон Грикспор. Победу в матче одержал Андрей Рублёв. Он обыграл соперника со счётом 6:2, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут. По ходу матча Андрей Рублёв выполнил восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил одну двойную ошибку. На счету Грикспора шесть подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Рублёв поборется с победителем пары Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас.