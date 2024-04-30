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Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) прошёл матч четвёртого круга, в котором за выход в четвертьфинал боролись российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и 25-я ракетка мира голландец Таллон Грикспор. Победу в матче одержал Андрей Рублёв. Он обыграл соперника со счётом 6:2, 6:4.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Спортсмены провели на корте 1 час 6 минут. По ходу матча Андрей Рублёв выполнил восемь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил одну двойную ошибку. На счету Грикспора шесть подач навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде Рублёв поборется с победителем пары Ян-Леннард Штруфф — Карлос Алькарас.

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