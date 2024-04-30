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Медведев обыграл Бублика и вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде

Медведев обыграл Бублика и вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала россиянин переиграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 12:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		4
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

За это время Медведев не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх (75%). На счету Бублика два эйса, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).

Сетка турнира в Мадриде

Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.

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