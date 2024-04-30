Медведев обыграл Бублика и вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче 1/8 финала россиянин переиграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.
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За это время Медведев не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх (75%). На счету Бублика два эйса, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).
В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).
Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.
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