Александр Зверев в двух сетах уступил Серундоло в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде

Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проиграл в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, он в двух сетах уступил Франсиско Серундоло (22-й в рейтинге ATP) со счётом 3:6, 4:6.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. Аргентинский теннисист реализовал два брейк-пойнта из трёх, допустил одну двойную ошибку и выполнил один эйс. Немец не сделал двойных ошибок, выполнил одну подачу навылет, но не смог реализовать брейк-пойнты на подаче соперника.

Победа над Зверевым является для Франсиско Серундоло третьей в карьере над игроком топ-5.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Франсиско Серундоло сыграет с 13-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем, который ранее обыграл Хуберта Хуркача.