Каспер Рууд проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, он в двух сетах уступил бывшей шестой ракетке мира, нынешнему 35-му в рейтинге ATP Феликсу Оже-Альяссиму (Канада) со счётом 6:4, 7:5.

Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. Канадский теннисист реализовал три брейк-пойнта из восьми, допустил четыре двойные ошибки и выполнил три эйса. Норвежец не сделал двойных ошибок, выполнил шесть подач навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Отметим, что Оже-Альяссим выиграл четыре матча подряд впервые с октября, а также одержал первую победу над игроком топ-10 в сезоне.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Феликс Оже-Альяссим сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.