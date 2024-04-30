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Каспер Рууд проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде

Каспер Рууд проиграл Феликсу Оже-Альяссиму в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, он в двух сетах уступил бывшей шестой ракетке мира, нынешнему 35-му в рейтинге ATP Феликсу Оже-Альяссиму (Канада) со счётом 6:4, 7:5.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 19:55 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут. Канадский теннисист реализовал три брейк-пойнта из восьми, допустил четыре двойные ошибки и выполнил три эйса. Норвежец не сделал двойных ошибок, выполнил шесть подач навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Отметим, что Оже-Альяссим выиграл четыре матча подряд впервые с октября, а также одержал первую победу над игроком топ-10 в сезоне.

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Феликс Оже-Альяссим сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова.

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