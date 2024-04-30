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Жабер уступила Кис в 1/4 финала Мадрида, выиграв первый сет со счётом 6:0

Жабер уступила Кис в 1/4 финала Мадрида, выиграв первый сет со счётом 6:0
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Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса неожиданно проиграла в 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, она в трёх сетах уступила американской теннисистке Мэдисон Кис (20-я в рейтинге WTA), выиграв первый сет с «баранкой» — 6:0, 5:7, 1:6.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2024, вторник. 21:05 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		7 6
6 		5 1
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты. Жабер выполнила три эйса и не допустила двойных ошибок. Американка сделала две двойные ошибки и выполнила три подачи навылет. Также обе теннисистки реализовали четыре брейк-пойнта из семи (57%).

Для Кис это вторая победа над игроком топ-10 подряд и шестой полуфинал турнира категории WTA-1000 в карьере (первый с Цинциннати — 2022).

Напомним, в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мэдисон Кис сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, которая ранее обыграла Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии.

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