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Надаль эмоционально отреагировал на вылет из «Мастерса» в Мадриде

Надаль эмоционально отреагировал на вылет из «Мастерса» в Мадриде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль эмоционально прокомментировал поражение в матче с представителем Чехии Иржи Легечкой (5:7, 4:6) в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 23:00 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Я по-настоящему счастлив. Для меня это была особая неделя. Очень позитивная, очень эмоциональная. Рад возможности ещё раз сыграть на этом корте. Всё, что могу сказать: спасибо каждому, кто помогал мне по ходу карьеры. Она ещё не завершена.

Это подарок – то, что вы дали мне здесь сыграть. Эмоции, которые мне принёс этот турнир в Мадриде, испанская публика… Мне повезло заниматься работой, которую я люблю. Мне невероятно повезло провести такую карьеру. Я и не мог мечтать о чём-то большем», – сказал Надаль послематчевом интервью.

Напомним, для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, последний личный матч в Испании, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона.

Отметим, в следующем раунде турнира Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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