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Легечка победил Надаля и сыграет с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Легечка победил Надаля и сыграет с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Испанец уступил представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 23:00 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

За это время Надаль дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче 1/16 финала победил Александра Бублика.

Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

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