Легечка победил Надаля и сыграет с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Испанец уступил представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.

За это время Надаль дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче 1/16 финала победил Александра Бублика.

Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.