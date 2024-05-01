Легечка победил Надаля и сыграет с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Испанец уступил представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.
Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 23:00 МСК
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
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Иржи Легечка
И. Легечка
За это время Надаль дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в своём матче 1/16 финала победил Александра Бублика.
Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.
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