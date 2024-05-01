Турнир WTA-1000 в Мадриде, 1 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 1 мая, пройдут матчи четвертьфинала «тысячника» в Мадриде (Испания). Будет проведено два поединка, в одном из которых участвует российская теннисистка. Игровой день начнётся не раньше 13:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Четвертьфинал. Расписание 1 мая

Юлия Путинцева (Казахстан) — (4) Елена Рыбакина (Казахстан) — 13:00 мск

Мирра Андреева (Россия) — (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 21:00 мск

Напомним, первые две пары четвертьфиналистов сыграли вчера, 30 апреля. По итогам поединков в полуфинал вышла первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши и посеянная под 19-м номером Мэдисон Кис из США. Их матч состоится 2 мая, начало в 14:00 мск.