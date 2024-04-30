Ига Свёнтек одержала волевую победу над Хаддад-Майей и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/4 финала полька одержала волевую победу над бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей со счётом 4:6, 6:0, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.
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За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 заработанных (39%). На счету Хаддад-Майи один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи (43%).
В следующем круге Свёнтек сразится с победительницей противостояния Мэдисон Кис (США) — Онс Жабер (Тунис).
Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.
- 30 апреля 2024
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