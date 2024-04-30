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Ига Свёнтек одержала волевую победу над Хаддад-Майей и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Ига Свёнтек одержала волевую победу над Хаддад-Майей и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/4 финала полька одержала волевую победу над бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей со счётом 4:6, 6:0, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2024, вторник. 14:15 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		0 2
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 заработанных (39%). На счету Хаддад-Майи один эйс, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи (43%).

В следующем круге Свёнтек сразится с победительницей противостояния Мэдисон Кис (США) — Онс Жабер (Тунис).

Сетка турнира в Мадриде

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.

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