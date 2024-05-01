Оже-Альяссим высказался о будущем матче с Синнером, которому никогда не проигрывал

Бывшая шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим из Канады, ныне занимающий 35-е место в рейтинге ATP, высказался о будущем матче в 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) против второй ракетки мира Янника Синнера из Италии, которому никогда не проигрывал. Напомним, счёт личных встреч — 2-0 в пользу канадского спортсмена.

«С его стороны ситуация сильно изменилась. После того как я выиграл у него два матча, очевидно, что он стал играть намного лучше и добился больших побед и успешных результатов. Однако мы играли и здесь, в Мадриде. Тогда, два года назад, я провёл потрясающий матч и победил его. Так что думаю, у меня есть все основания верить в себя и в то, что я снова смогу здесь победить. Но мне придётся сыграть на отлично, чтобы получить этот шанс», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

Напомним, вчера, 30 апреля, на стадии 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде канадец в двух сетах обыграл шестую ракетку мира норвежского теннисиста Каспера Рууда. На той же стадии турнира Синнер оказался сильнее 17-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова.