Хачанов не смог дожать Синнера в Мадриде. Карен в четвёртый раз уступил грозному итальянцу

Во вторник, 30 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) проходят поединки четвёртого круга в мужском одиночном разряде. Четвёртым запуском на втором по значимости корте, носящем имя Аранчи Санчес-Викарио, поставили матч второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и представителя России Карена Хачанова, занимающего 17-е место в рейтинге ATP.

Оба спортсмена успели провести на «тысячнике» в столице Испании по две встречи. 22-летний итальянец на старте соревнований разгромил соотечественника Лоренцо Сонего со счётом 6:0, 6:3. А в 1/16 финала Синнер справился с россиянином Павлом Котовым — 6:2, 7:5.

Хачанов, в свою очередь, во втором круге Мадрида добился трудовой победы над хозяином кортов Роберто Баутиста-Агутом (3:6, 6:3, 7:5), а в своём следующем поединке переиграл Флавио Коболли из Италии со счётом 7:5, 6:4. В преддверии противостояния с Янником Синнером Карен поделился ожиданиями от битвы.

«Смотрел начало матча Котова с Синнером. Посмотрим ещё с тренером, как Паша с ним играл. Янника все знают, он сейчас в офигенной форме. Но нет ничего невозможного. У меня был с ним близкий матч в Австралии. Да и вообще у меня все матчи с ним — заруба. Буду готовиться», — сказал Хачанов в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Синнер ведёт по личным встречам со счётом 3-1. Карен оказался сильнее в первом круге US Open — 2020, отыгравшись там с 0:2 по сетам и взяв верх на решающем тай-брейке. Затем Янник побеждал в Мельбурне-2021 (на обычном турнире ATP, не на Australian Open), в Майами-2021 и на Australian Open — 2024, по пути к своему первому титулу ТБШ.

В стартовой партии новой очной битвы россиянин выглядел очень здорово. Он показывал отличный теннис. У Синнера тоже проходили прекрасные удары, но при этом ошибался он чаще, чем противник, да ещё и подавал не так мощно и уверенно, как россиянин. В третьем гейме чемпиону австралийского мэйджора пришлось уходить с тройного (!) брейк-пойнта, но он смог выстоять в трудной ситуации. Казалось, что идёт всё к тай-брейку, но в последний момент Хачанов взял подачу соперника и после этого подал на сет, выиграв последний гейм под ноль — 7:5 за 51 минуту! Статистика сета: 12/8 у Карена по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 10/14 — у Янника.

КАРЕН ХАЧАНОВ Фото: Julian Finney/Getty Images

Во второй партии Синнер сразу взял инициативу в свои руки, поведя со счётом 3:0. Примечательно, что на брейк-пойнте во втором гейме итальянцу помог сам серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде, отправив мяч кроссом с бэкхенда в сетку. Этого преимущества в итоге хватило Яннику для победы в сете — 6:3. Статистика партии: 4/9 у Хачанова по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/7 — у Синнера.

Янник Синнер Фото: Julian Finney/Getty Images

В решающем сете ближе к тому, чтобы первым сделать брейк, был именно россиянин. В двух стартовых геймах у 17-й ракетки мира было по одному шансу взять чужую подачу, но он ими не воспользовался. «Не брейкуешь ты — брейкуют тебя»: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. В пятом гейме 22-летний уроженец Сан-Кандидо с первой попытки взял подачу оппонента и уверенно довёл дело до победного конца. Отметим, что в девятом гейме партии Карен снова отдал свою подачу. Таким образом, Хачанов уступил Синнеру со счётом 7:5, 3:6, 3:6 и не защитил прошлогодние очки. В сезоне-2023 отечественный спортсмен на стадии 1/4 финала проиграл будущему чемпиону турнира Карлосу Алькарасу. Далее Янник сразится с лучшим из пары Феликс Оже-Альяссим — Каспер Рууд. Добавим, что итальянец впервые в карьере вышел в четвертьфинал престижных соревнований в Мадриде.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».