Надаль пошутил, что приедет на «Мастерс» в Мадриде в следующем году

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», пошутил на корте после своего последнего матча на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) о том, что в следующем году он планирует принять участие в этом турнире. Вчера, 30 апреля, испанец в матче 1/8 финала проиграл Иржи Легечке со счётом 5:7, 4:6.

«Всё это шутка, я вернусь сюда в следующем году», — сказал Надаль зрителям, присутствующим на стадионе.

Напомним, для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, последний личный матч в Испании, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона.

Отметим, что в следующем раунде турнира Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.