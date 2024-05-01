Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль пошутил, что приедет на «Мастерс» в Мадриде в следующем году

Надаль пошутил, что приедет на «Мастерс» в Мадриде в следующем году
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», пошутил на корте после своего последнего матча на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) о том, что в следующем году он планирует принять участие в этом турнире. Вчера, 30 апреля, испанец в матче 1/8 финала проиграл Иржи Легечке со счётом 5:7, 4:6.

«Всё это шутка, я вернусь сюда в следующем году», — сказал Надаль зрителям, присутствующим на стадионе.

Напомним, для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, последний личный матч в Испании, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона.

Отметим, что в следующем раунде турнира Легечка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Материалы по теме
Легечка победил Надаля и сыграет с Медведевым в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android